أربع دول من جنوب آسيا تدعم الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

تلقى مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام لدعم من أربعة اتحادات وطنية من جنوب آسيا، حيث قالت إن ذلك سيساعد على تطوير اللعبة في المنطقة.



وفي مايو أيار الماضي، اقترح الفيفا الفكرة ضمن مراجعة المؤسسة لجدول المباريات الدولية، رغم أن هذا المقترح بإقامة كأس العالم كل أربع سنوات من المنتظر أن يواجه معارضة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والأندية الكبيرة في القارة.

وقالت اتحادات بنجلادش والمالديف ونيبال وسريلانكا في بيان مشترك إنها من بين 166 اتحادا وطنيا صوتت بتأييد الخطة في مؤتمر الفيفا.

وقالت هذه الاتحادات "فجوة أربع سنوات بين كأس العالم فترة كبيرة جدا، والفرصة تكون محدودة جدا، ما يتسبب في إبعاد أجيال كاملة من الموهبة".

وأضافت "أقل من ربع الاتحادات الآسيوية الحالية شاركت في حوالي مئة عام من نهائيات كأس العالم بينما تكون هذه المسابقات وراء منح دفعة للتطوير".

وتتأهل أربعة منتخبات من الاتحاد الآسيوي بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض منتخب خامس الملحق مع منتخب من قارة أخرى، إلى جانب تأهل قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022.