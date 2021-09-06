مدرب غير متوقع قد يتولى قيادة المنتخب في حال إقالة حسام البدري

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مدرب غير متوقع قد يتولى مسئولية تدريب المنتخب المصري في حال إقالة مديره الفني الحالي حسام البدري.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، قوله إن النية تتجه لإسناد مهمة تدريب المنتخب للبرتغالي نيلو فينجادا، في حالة وجود قرار برحيل حسام البدري.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أنه سيكون من الصعب التعاقد مع مدير فني جديد للمنتخب يقبل بالمسئولية نظراً لضيق الوقت خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أنه من الصعب التعاقد مع مدير فني جديد في ظل ضيق الوقت وسرعة توالي مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال الشهرين المقبلين.

وأكد أنه حتى الآن لا يوجد قرار برحيل البدري، لكن في حالة حدوثه فإن الأقرب سيكون فينجادا، الذي يشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، لتولي تدريب المنتخب.

واختتم المصدر تصريحاته بالقول إنه في حالة التعاقد مع فينجادا فإنه سيكون مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة كما هو، على أن يتولى المسئولية لحين الانتهاء من تصفيات كأس العالم، وبعدها سيتم التعاقد مع مدرب لتولي المسئولية في كأس أمم أفريقيا.

يشار إلى أن المنتخب الوطني تعادل إيجابياً مع نظيره الجابوني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على استاد فرانسفيل مساء أمس الأحد، في ثاني جولات المجموعة السادسة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.