اللاعب كارلوس ألكاراز أصغر محترف يصل لدور الثمانية في فلاشينغ ميدوز

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أصبح كارلوس ألكاراز أصغر لاعب في عصر الاحتراف يصل دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوز اللاعب الإسباني البالغ من العمر 18 عاما على الألماني بيتر جويوفتشيك 5-7 و6-1 و5-7 و6-2 و6-صفر أمس الأحد.



وألكاراز، الذي يبلغ عمره 18 عاما وأربعة أشهر، أصغر بثمانية أيام من أندريه أجاسي عندما بلغ اللاعب الأمريكي دور الثمانية ثم قبل النهائي في أمريكا المفتوحة العام 1988 وفقا لإحصاءات البطولة.

كما يعد اللاعب الإسباني أصغر من يصل إلى هذه المرحلة في نيويورك منذ البرازيلي توماس كوخ العام 1963، قبل خمس سنوات من تحول التنس إلى الاحتراف.

وبدأ جويوفتشيك، الذي كان يلعب في الدور الرابع بإحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في مسيرته، المباراة بقوة وفاز بالمجموعة الأولى، لكنه ابتلي بإصابة في الفخذ وحصل على وقت للعلاج في منتصف المجموعة الرابعة.

وكافح اللاعب الألماني لكنه تراجع بشدة مع مرور زمن المباراة، واكتفى بالوقوف عند الخط الخلفي بينما أنهى ألكاراز المباراة بستة أشواط متتالية في المجموعة الحاسمة وحسم انتصاره بعد ثلاث ساعات و31 دقيقة عندما أرسل جويوفتشيك ضربة أمامية خارج الملعب.

وسدد ألكاراز 35 ضربة ناجحة وسبعة إرسالات ساحقة، واستمد طاقته من حماس الجماهير في المدرجات، بينما أنهى منافسه المباراة بعد أن ارتكب 84 خطأ سهلا.

ويلتقي اللاعب الإسباني بعد ذلك مع الأمريكي فرنسيس تيافو أو المصنف 12 الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم.