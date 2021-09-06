شكرا لقرائتكم خبر عن تامر صقر: التشكيل الخاطئ سبب تعادل المنتخب الوطنى أمام الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر صقر لاعب الأهلي الأسبق، أن مباراة منتخب مصر أمام منتخب الجابون، شهدت أخطاء فنية كثيرة على مستوى التشكيل والتغييرات والدور التكيتكي لكل لاعب في الملعب.

وقال تامر صقر، فى تصريحات لأون تايم سبورتس، إن ثلاثي وسط الملعب لم يقدموا دورهم الدفاعي أو الهجومي، مما ساعد لاعبي الجابون من اختراقات دفاعات الفراعنة بسهولة، مؤكدا أن تشكيل المنتخب جاء غريبًا وسط تغيرات في مراكز أكثر من لاعب دون مبرر واضح من الجهاز الفني.

وأضاف صقر، أن محمد مجدي قفشة لعب للمرة الأولى تحت مهاجم وبالتالي ظهر بأداء غير جيد، ولا وجود لحجة الاجهاد بإستبدال خمس عناصر عن تشكيل المباراة الماضية أمام أنجولا، مؤكدا أن المباراة كانت في المتناول وكنا نستطيع أن نخرج بثلاث نقاط سهلة، خاصة أن منتخب الجابون ظهر بشكل ضعيف.

وانتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجابوني بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.