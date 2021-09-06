شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: حسام البدري قام بتوظيف اللاعبين بشكل خاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة لاعب الزمالك الأسبق، أن ظهور المنتخب الوطني بشكل غير متماسك أمام الجابون في المباراة التي بالتعادل الإيجابي 1-1 ، جاء بداية من تشكيل خاطئ من حسام البدري المدير الفني.

وقال حمزة فى تصريحات لبرنامج "الطريق إلى المونديال"، إن حسام البدرى لم يوظف مصطفى محمد التوظيف السليم، مشيرا إلى أن اللعب بثلاثي في خط وسط الملعب بأدوار دفاعية، أعطى إيحاء لكل اللاعبين بأننا نلعب بشكل دفاعي بشكل كبير، مضيفا أن اللعب بثنائي في وسط الملعب أفضل مع وجود أجنحة هجومية سريعة مثل صلاح محسن أو أحمد سيد زيزو وتمركز محمد مجدي أفشة في مركز صانع اللعب.

وأضاف جمال حمزة، "لما بتشيل واحد وتحط واحد بتدى إيحاء للاعيبه إن فيه خطأ، والمباراة كان فيها أخطاء كثيرة"، مؤكدا أن الأخطاء كثيرة في المباراة وأن الشيء الإيجابي الوحيد هو الخروج من المباراة بالتعادل الإيجابي.