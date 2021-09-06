شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد مع أسامة نبيه ملامح مرحلة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام، من أجل تحديد خطة المرحلة المقبلة، وكيف سيتم استغلال فترة الاعداد للموسم الكروى الجديد، حيث من المنتظر أن يدخل الزمالك في معسكر مغلق جديد وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين والانتهاء من مهمة المشاركة مع منتخبات بلادهم، حيث يرغب كارتيرون في تكرار النجاح الذى حققه معسكر برج العرب بالإسكندرية والذى أقيم قبل نهاية مسابقة الدورى بالموسم المنقضى.

ويرغب كارتيرون فى تحديد ملامح مرحلة الإعداد للموسم الجديد، وشكل الوديات التى من المنتظر أن يخوضها الزمالك فى تلك الفترة من أجل استعادة مستواه قبل انطلاق الموسم.

فى سياق أخر، بدأت إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجهز عقد التجديد لأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أوصى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى باستمرار اللاعب لمدة موسم مع الفارس الأبيض وعدم إعلان اعتزاله بنهاية الموسم المنقضى.

وتجهز إدارة نادى الزمالك العقد الجديد لأيمن حفنى من أجل التوقيع عليه ليتم التجديد لمدة موسم للاعب، لاسيما أن كارتيرون أشاد بمستوى أيمن حفنى ونجح اللاعب فى تسجيل هدف فى شباك البنك الأهلى فى آخر مواجهة بالدورى، ليعود اللاعب للتهديف بعد غياب 930 يوم، حيث يعود آخر أهداف أيمن حفنى مع الزمالك في مسابقة الدورى كانت بشباك النجوم بالموسم قبل الماضي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف يوم 9 فبراير 2019.

واستقرت إدارة الزمالك على تمديد عقد أيمن حفني لمدة موسم بعدما كان الزمالك تعاقد معه في يناير الماضي في صفقة انتقال حر على اعتبار أنه سيعتزل فى النادي بنهاية الموسم، إلا أن مستواه وإشادة كارتيرون به أدت إلى تمسك إدارة النادي بوجوده.

وتوج الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.