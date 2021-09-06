شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة برواندا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الإثنين،الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للمنتخبات الكبار للكرة الطائرة المقرر إنطلاقها غدا الثلاثاء برواندا بمشاركة منتخب مصر.

وغادرت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى رواندا مساء السبت ، استعدادا لخوض المنافسات بعد تبين سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، قائمة الفراعنة المقرر أن تغادر إلى رواندا والتى تضم كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد.

ويشارك المنتخب فى البطولة بدون خوض أى مباراة ودية خاصة فى ظل إلغاء معسكر روسيا، فضلا عن اعتذار 8 لاعبين من القوام الأساسى.