شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على رحيل رزاق سيسيه من أجل عيون النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولي نادى الزمالك بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، على الإطاحة الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق المنتهية إعارته إلى الاتحاد السكندرى، من أجل افساح الطريق أمام الإدارة من أجل التعاقد مع التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء إتمام التعاقد مع النقاز وعودته للناجى حتى يتم انهاء أزمة مستحقات اللاعب السابقة.

وطلب مسئولو الزمالك من رزاق سيسيه، تحديد موعد العودة إلى القاهرة، خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما استخرج الزمالك تأشيرة الوصول للاعب الإيفوارى.

ويرغب الزمالك فى عودة رزاق سيسيه الذى يخضع لبرنامج علاجى فى بلاده، بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، وأدت إلى خضوعه لعملية جراحية، من أجل تحديد مصيره، خاصة مع نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، ويمتلك رزاق سيسيه عرضًا من الاتحاد السكندرى بجانب بعض العروض الخارجية وستناقش إدارة الأبيض معه مستقبله، خاصة فى ظل صعوبة قيده بالموسم المقبل لازدحام قائمة الأجانب بالفريق.

وشارك رزاق سيسيه مع الاتحاد السكندرى فى 104 مباريات سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 14 هدفًا، فيما حصل على 5 إنذارات، وشارك مع أسوان فى 17 مباراة أحرز خلالها هدفًا وصنع هدفين، وشارك مع الزمالك فى 5 مباريات.