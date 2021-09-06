شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة قادمة من الجابون صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تعود بعثة منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، إلى مطار القاهرة قادمة من الجابون صباح اليوم الإثنين وتحديدا فى تمام السادسة والربع صباحا، عقب مباراة الجولة الثانية فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.
وحقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع نظيره الجابونى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما أمس على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 72 بتوقيع جيم ألفينا، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل فى الدقيقة 90.
بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - عمر جابر - محمد صلاح - محمد شريف.
وجلس على دكة البدلاء: الهاني سليمان - محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد - صلاح محسن.