شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة قادمة من الجابون صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعود بعثة منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، إلى مطار القاهرة قادمة من الجابون صباح اليوم الإثنين وتحديدا فى تمام السادسة والربع صباحا، عقب مباراة الجولة الثانية فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.