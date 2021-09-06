شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفض التفريط في إدوارد ونور الدين بعد رحيل الثلاثى الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، بالثنائى الأجنبى، لويس إدوارد وفاروق نور الدين، باعتبارهما من الأعمدة الرئيسية للفريق، وذلك بعد التخلى عن الثلاثى، وسيم النغموشى وهيثم الجوينى وإيدو موسيس.

وخرج ثنائى المقاولون، عبد الرحمن فاروق وإبراهيم صلاح، من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، في الموسم المقبل، حيث يعمل الجهاز الفنى للفريق على ضخ دماء جديدة، استعدادًا للدورى العام.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا فى فريق المقاولون استعدادا للموسم الجديد، حيث سيتم الاستغناء عن بعض العناصر وضم عناصر جديدة في كل الخطوط بالشكل الذى يفيد المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، نسعى لضخ دماء جديد في كل الخطوط حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضى، وسنجتمع بالنحاس من أجل تحديد ملامح الموسم الجديد ومعرفة مطالبه بخصوص الفريق.