"المباراة بـ2 مليون جنيه".. كشف حساب البدري مع منتخب مصر في 717 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعادل المنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري مع نظيره الجابوني بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022) على ستاد فرانسفيل.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من التصفيات، وحصل المنتخب الجابوني على أول نقطة.

اتحاد الكرة كان قد أعلن عن تولي حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر 20 سبتمبر 2019 ليكمل بعد مباراة الجابون 717 يومًا على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر.

البدري بدأ مهمته مع منتخب مصر بمباراة ودية أمام بتسوانا وفاز الفراعنة بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

منتخب مصر فاز تحت قيادة البدري أمام توجو ذهابا وإيابا، وجزر القمر تعادل معها في مباراة وفاز في الأخرى، أمام كينيا تعادل ذهابا وإيابا، وجميع المباريات كانت بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

أما في مباريات تصفيات كأس العالم 2022، ففاز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد، وتعادل خارج أرضه أمام الجابون بهدف لكل فريق.

وفي يوم 25 مارس 2021 ، قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

وحصل حسام البدرى منذ 20 سبتمبر 2019 حتى 30 مارس 2021 وخلال الـ17 شهراً التى أشرف فيها على تدريب مصر، على مبلغ مالى وصل إلى 13 مليوناً و600 ألف جنيه، وبإضافة 500 ألف جنيه مكافأة التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ليصل إجمالي ما تقاضاه في هذه الفترة 14 مليون جنيه.

وخلال القترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021 ، لم يخض المنتخب أي مباريات ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية أو تجمعات في أجندة يونيو 2021 بالرغم من فترة الراحة للاعبي المنتخب وقتها.

وارتفع الراتب الذي يحصل عليه حسام البدري خلال تلك الفترة ليصبح 800 ألف جنيها شهريًا بدلا من 730 ألف جنيه.

وتقاضى حسام البدري خلال الفترة من 30 مارس حتى سبتمبر 2021، 4 ملايين و800 ألف جنيها، ليصبح مجموع ما حصل عليه في 717 يوما هو 19 مليون جنيها.

المنتخب الوطني خاض تحت قيادة حسام البدري 9 مباريات (مباراة ودية و8 مباريات رسمية) حتى الآن، ليكون سعر المباراة الواحدة ما يعادل 2 مليون و100 ألف جنيها، والدقيقة في المباراة تعادل 23 ألفا و500 جنيها.