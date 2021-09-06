جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 «أمنيات بسقوط ليبيا»!

تعرف على جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022، بعد هدف مصطفى محمد القاتل في شباك الجابون خلال الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأفريقية السادسة.

وكاد منتخب مصر يتعرض للخسارة أمام الجابون، مساء يوم الاحد 5 سبتمبر، بتلقي هدف خلال الشوط الثاني من المباراة التي شهدت تواجد الثنائي المحترف في الدوري الانجليزي «محمد صلاح ومحمد النني».

وسُجل هدف الجابون في الدقيقة 73 عن طريق «جيم ألفينيا» بعد ثلاث دقائق فقط من طرد مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز «عمر جابر» بالبطاقة الصفراء الثانية.

لكن نجم هجوم جالطة سراي ولاعب الزمالك السابق «مصطفى محمد» أنقذ الموقف بتسجيله لهدف قاتل في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

وحافظ منتخب مصر بهذه النتيجة على صدارته للمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن ليبيا الثانية، والتي حولت تأخرها بهدف إلى فوز مستحق على الجابون في الجولة الأولى.

ويتمنى الجمهور المصري سقوط ليبيا في فخ التعادل أو التعرض للخسارة يوم غد الاثنين عندما تحل ضيفة على أنجولا في العاصمة لواندا، من أجل البقاء في صدارة هذه المجموعة التي ستتعقد على الفراعنة إذا ما نجحت ليبيا في تحقيق الفوز.

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022