بعد «البصق والفظ الخارج».. أول تصريحات لمصطفى محمد بعد واقعة البدري

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مصطفي محمد، لاعب منتخب مصر والمتحرف في صفوف جالاتا سراي التركي، أن الهدف الذي سجله في منتخب الجابون جاء في وقته وبعدما كان يتعرض لضغط كبير بسبب عد تسجيله للأهداف.

وساهم مصطفى محمد في تعادل منتخب مصر أمام الجابون بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022) على ستاد فرانسفيل.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من التصفيات، وحصل المنتخب الجابوني على أول نقطة.

وقال محمد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" الحمد لله على نقطة التعادل، ومبروك لكل اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف:" الهدف الذي سجلته جاء في وقته وبعد "شوقة" كنت منذ فترة لا أسجل واتعرض لضغط كبير والهدف جاء في الوقت المناسب".

وتابع:" الهدف منحني دفعه قوية للقادم، وكنت أعمل جاهدا طوال الفترة الماضية وربنا وفق في مبارة صعبة وأمام منتخب قوي مثل الجابون".

وأكمل:" أشكر حسام البدري لمنحي فرصة المشاركة أمام الجابون، كان متفهم موقفي رغم أنني وصلت إلى معسكر المنتخب في وقت متأخر ".

واستطرد: "هناك حالة من الحزن بين جميع اللاعبين كان ممكن نكسب وهدفنا نفوز بكل المباريات ولا يفرق معانا المباريات خارج الأرض أو في على ارضنا".

وأتم تصريحاته:" سافرت إلى فرنسا بعدما حصلت على اذن من حسام البدري وخضعت للكشف الطبي لكن الاختلاف كان في الاخر والانتقال إلى بوردو لم يتم، لكن حاليا أنا مستمر حتى نهاية الموسم مع جالاتا سراي".

وحاول مصطفي محمد عقب إحراز هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 89، الذهاب إلى حسام البدري، والاعتراض على قرار عدم الدفع به من بداية اللقاء لكن اللاعبين منعوه، وتحديدًا الثنائي أحمد حجازي، ومحمد صلاح.

وبدأت أزمة مصطفى محمد مع حسام البدري، باعترض المهاجم الدولي على عدم الدفع به أساسيًا أمام الجابون، وتفضيل محمد شريف على حسابه في التشكيل الأساسي.

وارتكب نجم منتخب مصر وجالاتا سراي التركي، تصرف غير لائقًا أثناء خروجه من ملعب مباراة منتخب الفراعنة ضد الجابون، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وقام مصطفى محمد بـ”البصق” والتلفظ بـ”لفظ خارج” تجاه المدير الفني لمنتخب مصر، أثناء مغادرته لملعب مباراة الجابون عقب نهاية اللقاء.

ويعد هدف مصطفى محمد هو الهدف الأول لمهاجم مصر مع المنتخب الأول في 6 مباريات شارك فيها، والتي بدأها بمواجهة النيجر في 23 مارس عام 2019 والتي انتهت بالتعادل 1/1 بعدما نزل بديلا في آخر 11 دقيقة.