بعد «نقطة الجابون».. أحمد موسى يطالب بإقالة البدري: انقذونا من مدرب المنتخب.. وليه دايما مكشر في وشنا

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الإعلامي أحمد موسى، الإعلامي إبراهيم عيسى بالاعتذار بعد وصفه لشعار النادي الأهلي بالنازي، لافتًا إلى أن تصريحات إبراهيم عيسى في هذا الصدد مجرمة دوليًا بحديثه عن النازية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأحد، أن حق النقد مباحًا ولكن دون توجيه اتهامات مجرمة دولية تصل لحد العنصرية، لافتًا إلى تحرك النادي الأهلي قانونيًا وتقدمه ببلاغات للنائب العام وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف :"اتهام ملايين من جمهور النادي الأهلي في مصر والعالم أمر في منتهى الخطورة، وإبراهيم عيسى عارف ما هو نقد وما هو اتهام، وإبراهيم مش صحفي صغير، لازم يكون في اعتذار واضح من القناة والمذيع، لازم يتلحق الموضوع ده ، شجع كيفما تريد ولكن لا تتهم أي جمهور ولا أي فريق".

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنه حان الوقت لتغيير حسام البدري وإقالته والتعاقد مع مدرب كفء لتدريب المنتخب الوطني.

وأضاف أن منتخب مصر لا يليق به أن يفرح للتعادل أمام الجابون، وذكر أن المدير الفني (البدري) لم يشاهد مباريات لمنتخب الجابون من قبل وتابعها في المباراة للمرة الأولى مثل الجماهير.

وتابع: "المباراة انتهت بالتعادل بالبركة حتى لا ينام جمهور مصر العظيم حزين".

ونجا منتخب مصر من هزيمة أمام نظيره الجابوني، وتمكّن في الدقائق الأخيرة من خطف التعادل، علمًا أن المنتخب خاض أكثر من 20 دقيقة، بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب عمر جابر.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي ليبيا وأنجولا اللذان تنتظرهما مواجهة مهمة، علمًا بأن المنتخب الليبي يملك ثلاث نقاط، فيما أنجولا بلا رصيد.