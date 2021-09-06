«بصق ولفظ سيء».. كواليس غضب وشتائم مصطفى محمد بعد هدف تعادله أمام الجابون

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الاستياء والغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أداء المنتخب الوطني امام الجابون والتعادل الإيجابي 1-1في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تجاهل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، واقعة مصطفى محمد مهاجم الفراعنة وجالاتا سراي التركي، بالسب والبصق، تجاه دكة الفراعنة عقب انتهاء مباراة مصر والجابون، بالتعادل 1-1، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وشهدت المباراة أزمة بين مصطفى محمد مع حسام البدري، بدأت باعترض المهاجم الدولي على عدم الدفع به أساسيًا أمام الجابون، وتفضيل محمد شريف على حسابه في التشكيل الأساسي.



حاول مصطفي محمد عقب إحراز هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 89، الذهاب إلى حسام البدري، والاعتراض على قرار عدم الدفع به من بداية اللقاء لكن اللاعبين منعوه، وتحديدًا الثنائي أحمد حجازي، ومحمد صلاح.

وعقب تسجيل مصطفى محمد هدف التعادل خلع المهاجم المصري قميصه ووجه عبارات غاضبة تجاه دكة المنتخب الوطني الذي يقف خلالها حسام البدري. وتدخل أحمد حجازي وعدد من اللاعبين لتهدئة مصطفى محمد.

وعقب انتهاء المباراة التقطت كاميرا اللقاء مصطفى محمد أثناء وقوعه في مشهد مؤسف، حيث قام المهاجم المصري بالبصق على الأرض وتوجيه ألفاظ نابية ضد شخص لم تظهر الكاميرا، الأمر الذي فسره الكثير أنه يقصد حسام البدري، خاصة بعد تفضيل محمد شريف عليه للعب أساسيا في تشكيل المنتخب الوطني أمام الجابون.

لفظ مسيء من مصطفى محمد

يأتي الفصل الأخير في قصة أزمة مصطفى محمد وحسام البدري بعد التسجيل حيث أشار للدكة وتلفظ بلفظ مسيء، كما بصق اعتراضًا على جلوسه طوال هذه الفترة على دكة البدلاء.

يذكر أن حسام البدري كان غاضبًا بشدة من سفر مصطفى محمد إلى فرنسا للاحتراف في بوردو الفرنسي، وعدم الانضمام لمعسكر الفراعنة منذ بدايته والغياب أمام أنجولا، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات، التي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف.

وصف هدف مصطفى محمد في شباك الجابون



جاء هدف التعادل لصالح منتخب مصر، عن طريق مصطفي محمد، بعد مريرة طولية من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء للجابون ارتقى لها صلاح محسن برأسية هيأت الكرة لمصطفى محمد الذي حاول تسديد الكرة من أعلى جسد الحارس لكن الأخير تمكن بصعوبة من إبعاد الكرة لكنها وجدت متابعة سريعة من مصطفى محمد برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، عقد جلسة عاجلة مع حسام البدري، لحسم مصير مُعاقبة مصطفي محمد، بسبب انفعاله بعد إحرازه هدف التعادل لمنتخب، في إشارة منه على اعتراضه على جلوسه احتياطيًا أمام الجابون، فضلاً عن قيامة بالسب والبصق تجاه دكة المنتخب عقب انتهاء اللقاء.