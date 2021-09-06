خالد بيومي عن أداء المنتخب: جهاز فني يجلس بالمنزل.. والمدرب بياخد مليون في الشهر

الشارقة - اميمة ياسر - علق المحلل الرياضي خالد بيومي على تعادل المنتخب الوطني أمام الجابون، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وقال بيومي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الاتحاد المصري لم يتهم بالمنتخب؛ جهاز فني يجلس في المنزل ومدير فني يحصل على مليون جنيه شهريا دون أي مباريات ودية دولية".

وأضاف: "عدم الاهتمام أثر على الشكل العام؛ أنا ضد نغمة الإجهاد ونحن من الدول القليلة على مستوى العالم عندما نخسر لدينا شماعات كثيرة".

وتابع: "الأهلي الوحيد كان مضغوط والزمالك حصل على راحة لفترات طويلة حسام البدري لم يعتمد طريقة جيدة ولم يعتمد أسلوب لعب".

وواصل: "التغييرات متأخرة وحالة الطرد كان من المفترض أن يتم التغير قبلها خاصة بعد أن وجدت الحكم يميل إلى الجابون؛ لا تشكيل ولا طريقة ولا دكة بدلاء استخدمت صح".

واختتم: "مسؤولي كرة القدم عليهم النظر للمنتخب الذي هو أهم من الدوري؛ لو المسؤول عن الكرة بهذا الضعف فعليه العوض في الكرة المصرية".

بدوره، قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إنه كان يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة المنتخب الجابوني على ملعبه، ويعلم أنها لن تكون مواجهة سهلة مطلقا، موضحا أنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، والمنتخب المصري حضر للجابون من أجل حصد الثلاث نقاط، والنقطة نتيجة التعادل مهمة للغاية في هذا التوقيت الصعب.



وجه البدري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الشكر للاعبي المنتخب المصري على تحمل الظروف والإجهاد وخوض مباراتين في ظرف 4 أيام فقط تخللها سفر لفترة طويلة حتى الجابون، ومواجهة فريق قوي.

وأشار البدرى إلى أنه يشكر اللاعبين كذلك على اللعب بكل جدية في ظل نقص عددي أمام الجابون بعد طرد عمر جابر ورغم ذلك نجحوا في العودة والتعويض وتسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة غالية أمام أصحاب الأرض.

وحقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع نظيره الجابونى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 72 بتوقيع جيم ألفينا، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل فى الدقيقة 90.



بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - عمر جابر - محمد صلاح - محمد شريف.

وجلس على دكة البدلاء: الهاني سليمان - محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد - صلاح محسن.