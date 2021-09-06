الأغلى في تاريخ كرة القدم.. تفاصيل عقد نيمار الخيالي مع باريس سان جيرمان.. وتقارير تكشف مفاجأة

الشارقة - اميمة ياسر - سربت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، في الصفقة التي أحدثت ضجة واسعة عام 2017، بعدما فسخ اللاعب عقده بكسر الشرط الجزائي مع برشلونة من أجل الانتقال للنادي الباريسي في صفقة مدوية حينها، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، في صفقة نارية أحدثت جدلا واسعا.

عقد خرافي لنيمار مع باريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تفاصيل عقد البرازيلي نيمار، والتي كلفت خزينة نادي باريس سان جيرمان، 500 مليون يورو، منها الشرط الجزائي لفسخ تعاقد اللاعب مع برشلونة في صفقة مدوية.

وكشفت الصحيفة أن باريس سان جيرمان، كسر الشرط الجزائي في عقد نيمار بنحو 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة، بينما يبلغ راتب اللاعب نحو 43.33400 مليون يورو في 5 مواسم، قبل أن يتم إضافة موسم آخر للتجديد التلقائي مقابل 50.556117 مليون يورو.

وأضاف التقرير: «نيمار جدد مؤخرًا مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، لذا فإن كل شيء يشير إلى أنه سيستمر في السنة السادسة وربما زاد الراتب مع هذا التوقيع التعاقدي الجديد».

وأكمل: «تنص تفاصيل عقد نيمار مع باريس سان جيرمان، أن النادي ملزم بتحمل أي نوع من المطالبات سواء من قبل برشلونة أو طوارئ مالية مستمدة في هذه الصفقة».

تفاصيل عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

وكشف الصحيفة أن الوثيقة تطبق المنفعة الضريبية لحالة نيمار ما يعني أنها تتحمل 50٪ في الضرائب، لأنه لم يكن مقيمًا ضريبيًا في فرنسا خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يسمح للنادي بتخفيف العملية بشكل كبير، من خلال الاتفاق على المبالغ الصافية مع لاعب كرة القدم ودفع ضرائب على راتبه بنسبة 30.77٪، وهو الرقم الذي يتناقض مع نسبة 48٪ التي يجب دفعها في إسبانيا للاعبين الأجانب.

وأكمل: «نيمار وقع مع باريس سان جيرمان بمساعدة اثنين من الوكلاء الرياضيين، لوران جوتسموث، وبيني زهافي، تم دفع رواتب الوكلاء، بالإضافة إلى أتعاب والد اللاعب، خارج عقد المهاجم البرازيلي ولم يتم تضمينها في الاتفاقية، كما توضح وسائل الإعلام التي تنشر الوثيقة».

كما كشفت صحيفة إل موندو في تقريرها عن النجم البرازيلي نيمار، أن اللاعب لديه بند في عقده يسمح له بالحصول على أكثر من 50 مليون يورو العام القادم.

نتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 بصفقة كلفت باريس ما يقرب من 490 مليون يورو.

وتحصل نيمار في العقد الذي كشفت الصحيفة تفاصيله على 43 مليون يورو كراتب سنوب، على أن يحصل على 50 مليون و600 ألف يورو في حالة البقاء مع النادي الفرنسي العاصمي حتى 2023.

نيمار سيتحصل على 50 مليوناً كمكافآة ولاء

لعب نيمار 71 مباراة فقط من أصل 156 مباراة محتملة في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان وهو أقل من نصف المباريات التي كان بإمكان النجم البرازيلي لعبها وذلك لأسباب عديدة على رأسها الإصابات.

وصفت الصحيفة انتقال نيمار إلى الفريق الباريسي في عام 2017 بأنها الصفقة التي حطمت التوازن الاقتصادي في عالم كرة القدم العالمية، وأن العقد الذي تحصل عليه هو ثاني أهم عقد في تاريخ الكرة بعد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة.