شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد جهود محسن رمضان في السوبر الإفريقي لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محسن رمضان، لاعب فريق كرة اليد بالأهلي عن مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل ضد الزمالك على صالة حسن مصطفى، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال المشاركة في بطولة كأس الكئوس الإفريقية بالمغرب.

ونجح فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في التعاقد مع الكوبي أنخيل هيرنانديز المُجنس في منتخب قطر علي سبيل الإعارة للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل، واللعب في مركز محسن رمضان الذي يغيب عن لقاء السوبر الإفريقي.

و أكد مصدر داخل الأهلي أن النادي قرر رفع الخصومات التي أقرها في الموسمين الماضيين، لاسيما أن الموسم قبل الماضي تم خصم جزء من مستحقات اللاعبين بسبب عدم استكمال الموسم، بينما تم خصم نسبة 15% من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي، وهي عبارة عن بند في عقود اللاعبين يمنح الإدارة الحق في خصم نسبة من عقود اللاعبني وفقا لنتائج الموسم.

وأضاف المصدر أن الإدارة قررت رفع الخصومات عن الموسمين بناء على الاتفاق الذي تم بين مجلس الإدارة ورءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، لاسيما من أجل تحفيز اللاعبين على حصد السوبر الإفريقي.

ويستعد فريق الأهلي لكرة اليد لمواجهة غريمه الزمالك يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى في السوبر الإفريقي، والمؤهل لبطولة كأس العالم للأندية.