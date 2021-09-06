شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب ضم "صبيحة" من المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نادي سموحة عرضا إلى نادي مصر المقاصة؛ للتعاقد مع أحمد صبيحة مدافع الفريق الفيومي، لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم المقبل من عمر مسابقة الدوري العام.

ويترقب مسئولو المقاصة تقديم سموحة عرض مالي جيد من قِِبَل إدارة سموحة للموافقة على رحيل صبيحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، باعتباره من اللاعبين المميزين ولن يتم التفريط فيه إلا بعد الحصول على مقابل مالي جيد.

فيما دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع إدارة نادي المقاصة بشأن الحصول على خدمات أحمد عادل ميسي جناح الفريق الفيومي، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل من مسابقة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن أحمد عادل ميسي بدأ مشواره مع الكرة في صفوف الزمالك ثم انتقل إلى المصري ومنه إلى المقاصة مطلع الموسم الماضي، ولا تمانع إدارة المقاصة في بيعه حال وصول عرض مالي جيد.