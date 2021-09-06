شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: زعلانين على التعادل مع الجابون.. وأشكر البدرى على تعاونه معي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر والمحترف بصفوف جالاتا سراي، أن التعادل أمام الجابون غير مُرضٍ، وكنا نلعب للفوز والتواجد في صدارة مجموعة الفراعنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخطف مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، هدف التعادل أمام منتخب الجابون، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأضاف مصطفى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: سعيد بالهدف الذى أحرزته في مرمى الجابون، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني ، و أشكر حسام البدري المدير الفني على تفهمه خلال الفترة الماضية بإنهاء الإنتقال لأحد الأندية الفرنسية وسماحه لي بعدم المشاركة في مباراة أنجولا الأولى.

أضاف مصطفي محمد لا أعرف سبب فشلي في الإنتقال إلى بوردو الفرنسي ولكنها بسبب الإجراءات ، وقمت بالكشف الطبي في بوردو الفرنسي ولكن لا أعرف المشكلة وراء إنهاء التعاقد ولكن أحمد الله ومستمر مع جالاطا سراي لنهاية الموسم.

ويعد هدف مصطفى محمد هو الهدف الأول لمهاجم مصر مع المنتخب الأول في 6 مباريات شارك فيها، والتي بدأها بمواجهة النيجر في 23 مارس عام 2019 والتي انتهت بالتعادل 1/1 بعدما نزل بديلا في آخر 11 دقيقة.