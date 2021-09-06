شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر لـ لاعبى سموحة: حققتم نجاحا ملموسا ونتطلع لموسم بطعم مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الكابتن أحمد سامى، وذلك عقب العودة من الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب انتهاء مسابقة الدورى.

وقال "عامر" للجهاز الفنى واللاعبين: "سعداء بما تقدمونه من مستوى راق، وتشريف كرة القدم بنادى سموحة"، وأشاد بالقيادة الفنية للكابتن أحمد سامى.

وطالب "عامر" نجوم الموج الازرق بضرورة المضى قدماً فى طريق النجاح، والسعى دائماً نحو تحقيق طموحات أعضاء ومحبى النادى، مؤكداً أن الجميع يقف مع الفريق من أجل الوصول للمراد وتحقيق الطموحات المرجوة.

من جانبه قال أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، إن حضور المهندس محمد فرج عامر رئيس النادى المران الأول بعد العودة من الراحة له الأثر الفاعل والطيب فى تحفيز اللاعبين، ورفع الروح المعنوية لهم.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة لمواصلة تدريباته اليومية على ملعب النادى استعدادا للموسم الجديد، والتى شهدت حضور المهندس محمد فرج عامر الذى حرص على مؤازرة الجهاز الفنى ولاعبى الفريق فى أول مران بعد العودة من الراحة.