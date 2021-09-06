شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضمه من الإنتاج.. الأهلي يدرس إعارة مصطفى البدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي إعارة مصطفى البدري لاعب الفريق الأحمر السابق والعائد لبيته بعد تجربة قصيرة في الانتاج الحربي، بعد نجاح مسئولي الأهلي في التعاقد مع اللاعب نظير مبلغ 7 ملايين جنيه وإعارة 5 لاعبين من فريق الشباب مواليد 99 إلى الفريق العسكري.

ويرغب مسئولو الأهلي في إعارة مصطفى البدري لأحد أندية الدوري الممتاز من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل كبير، خاصة مع صعوبة الحصول على فرصة في الأهلي بعد الصفقات التي أبرمها في الصيف الحالي.

ويدرس مسئولو الأهلي إعارة مصطفى البدري إلى أحد ناديي سموحة أو الجونة بسبب العلاقة الطيبة مع إدارة الناديين، لمدة موسم يعود بعدها للأهلي من أجل حجز مكان في قائمة الفريق الأحمر.

ويضم الأهلي عددا كبيرا من اللاعبين في مركز الجناح الذي يجيد البدري اللعب فيه مثل الصفقات الجديدة والمعارين بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي بخلاف اللاعبين القدامي حسين الشحات وطاهر طاهر ومحمود كهربا وجونيور أجايي ووليد سليمان.

وجاء تعاقد الأهلي مع مصطفى البدري بعد تمسك اللاعب بالعودة للقلعة الحمراء ورفض كل العروض المقدمة له سواء من الزمالك أو فاركو، وهو ما اضطر إدارة الإنتاج للموافقة على رغبته في الانتقال للأهلي.