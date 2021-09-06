شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر ودينا مشرف يتوجان بذهبية الزوجى المختلط ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائي المختلط عمر عصر ودينا مشرف في تحقيق الفوز على الثنائي المصري خالد عصر ويسرا حلمي بنتيجة 4-0 في عدد الأشواط ليتوج عصر ومشرف بذهبية الزوجي المختلط في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة المقامة حاليا في الكاميرون.

وأسفرت نتائج الأشواط الأربعة كالتالي (11-6، 11-7، 11-7، 11-8)، ولم يخسر الثنائي عمر عصر ودينا مشرف أي شوط خلال منافسات الزوجي المختلط من بداية منافساتهم في دور الـ32، حتى المباراة النهائية للبطولة.

وصعد عمر عصر ودينا مشرف قد صعدا لنهائي البطولة على حساب الزوجي المختلط الجزائري بنتيجة 4-0، بينما صعد الثنائي الآخر خالد عصر ويسرا حلمي على أحمد صالح وهنا جودة بنتيجة 4-1 في عدد الأشواط.

ومن ناحية أخرى نجح منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة في الفوز على نيجيريا بنتيجة 3-2 في نهائي بطولة أفريقيا، التي أقيمت مساء الجمعة، في الكاميرون ليتوج المنتخب ببطولة أفريقيا للفرق للمرة الـ13 في تاريخه، ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من: عمر عصر وأحمد صالح وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمد شومان وشادي مجدي.