شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتقد البدري: بتلعب بـ3 ديفندرات أمام الجابون طيب هتعمل إيه أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، طريقة لعب حسام البدري مع الفراعنة خلال الفترة الأخيرة أمام أنجولا والجابون، قائلاً: " بلعب بـ3 ديفندرات أمام الجابون وأنجولا طيب هنعمل إيه لو لعبنا أمام السنغال.

أضاف حازم إمام، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 10 أن طريقة لعب المنتخب مع حسام البدري غير مقنعة والأداء دفاعي وكأن البدري يلعب للتعادل في أي مباراة فقط وهذا لا يصح.

حقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع نظيره الجابونى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 72 بتوقيع جيم ألفينا، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل فى الدقيقة 90.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - عمر جابر - محمد صلاح - محمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء: الهاني سليمان - محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد - صلاح محسن.

شهدت بداية المباراة حماسا كبيرا من الفريقين، ونجح منتخب مصر فى تهديد مرمى الجابون فى الدقيقة 8 من هجمة مرتدة قادها محمد صلاح الذى مرر كرة بينية داخل منطقة الجزاء حولها محمد شريف لمحمد مجدى قفشة الذى سدد كرة قوية لكنها مرت فوق العارضة.

فى المقابل، جاء الرد سريعا فى الدقيقة 10 من جانب منتخب الجابون من تسديدة قوية من مهاجم أصحاب الأرض تمر فوق عارضة محمد الشناوى بسنتيمترات بعد غيرت اتجاهها واصطدمت بأقدام مدافعى منتخب مصر.

وفى الدقيقة 22 ألغى الحكم الجامبى بكارى جساما هدفا لمنتخب الجابون فى مرمى محمد الشناوى بداعى التسلل، بعدما راوغ مهاجم الجابون مدافعى الفراعنة وأسكن الكرة شباك منتخب مصر، ويتكرر المشهد مجددا فى الدقيقة 25 بعدما انفرد أبوميانج بمرمى الشناوى لكن الحكم يرفع رايته معلنا تسلل النجم الجابونى.

وهدد منتخب الجابون مرمى محمد الشناوى مجددا فى الدقيقة 35 من تسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفراعنة، وفى الوقت بدل الضائع كاد منتخب الجابون يسجل الهدف لكن مهاجم الفهود يصوب الكرة خارج المرمى بغرابة شديدة لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 49، نجح محمد الشناوى فى انقاذ مرماه من هدف محقق من انفراد تام من الناحية اليسرى لكن الشناوى ينقذها ببراعة بعد خروجه فى الوقت المناسب.

وتقدم منتخب الجابون على نظيره المصرى بهدف فى الدقيقة 72 من هجمة منظمة ترجمها جيم ألفينا لهدف فى شباك الشناوى، بعدها أجرى حسام البدرى أكثر من تغيير بنزول باهر المحمدى بدلا من أحمد توفيق المصاب، ومصطفى محمد وعبد الله السعيد بدلا من قفشة وعمرو السولية.

ولم يتحسن مستوى المنتخب المصرى رغم التغييرات وواصل منتخب الجابون تفوقه، وأجرى البدرى تغييرا جديدا بنزول صلاح محسن بدلا من أيمن أشرف فى الدقيقة 83، بينما واصل أوباميانج تهديده لمرمى محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 90 ينجح مصطفى محمد فى إدراك التعادل للفراعنة من انفراد كامل بالمرمى، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 1-1.