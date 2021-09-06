شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يعلن موعد انطلاق معسكر سيراميكا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، يوم الأربعاء المقبل موعدا لانطلاق معسكر التحضير للموسم الكروي الجديد، لبدء فترة الإعداد، عبر معسكر مغلق لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ،لرفع معدلات اللياقة البدنية، وانتظارًا لحسم ملف الصفقات الجديدة والعمل على احداث التجانس بين جميع اللاعبين .

ويعكف شعبان على عقد جلسات يومية مع الجهاز الفني المعاون من أجل التحضير للموسم الجديد، ووضع برنامج المعسكر المغلق للاعبيين.

يذكر أن فريق سيراميكا حصل على إجازة لمدة 10 أيام عقب نهاية الموسم المُنقضي.