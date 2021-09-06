شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يعلن موعد انطلاق معسكر سيراميكا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، يوم الأربعاء المقبل موعدا لانطلاق معسكر التحضير للموسم الكروي الجديد، لبدء فترة الإعداد، عبر معسكر مغلق لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ،لرفع معدلات اللياقة البدنية، وانتظارًا لحسم ملف الصفقات الجديدة والعمل على احداث التجانس بين جميع اللاعبين .
ويعكف شعبان على عقد جلسات يومية مع الجهاز الفني المعاون من أجل التحضير للموسم الجديد، ووضع برنامج المعسكر المغلق للاعبيين.
يذكر أن فريق سيراميكا حصل على إجازة لمدة 10 أيام عقب نهاية الموسم المُنقضي.
رفض شعبان وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.
وأكد المدير الفني للفريق لمجلس الإدارة بالنادي أنه وضع بعض الأسماء المميزة والمستهدفة للتدعيمات، موضحا أنه لن يكون رد فعل لترشيحات وكلاء اللاعبين وتحديد القائمة التي سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.
وطالبت إدارة النادي هيثم شعبان بالانتهاء من التقرير الفني الذى يحسم ملف الراحلين عن النادي، وفقا للخيارات المطروحة من بدائل فى الصفقات المحتملة لتعزيز صفوف النادي، حتى يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.
وأنهى سيراميكا بطولة الدورى العام هذا الموسم في المركز لعاشر بجدول المصرى برصيد 39 نقطة جمعهما من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 لقاء بينما خسر الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة 11 مواجهة.