مصدر باتحاد الكرة: فينجادا مدربًا لمصر في حالة رحيل البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن النية تتجه لإسناد مهمة تدريب منتخب مصر للبرتغالي نيلو فينجادا، في حالة وجود قرار برحيل حسام البدري المدير الفني الحالي.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه سيكون من الصعب التعاقد مع مدير فني جديد للمنتخب يقبل بالمسؤولية في ظل ضيق الوقت خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر: "حتى الآن لا يوجد قرار برحيل البدري، لكن في حالة حدوثه فإن الأقرب سيكون نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة لتولي تدريب المنتخب".

وأضاف: "سيكون من الصعب التعاقد مع مدير فني جديد في ظل ضيق الوقت وسرعة توالي مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال الشهرين المقبلين".

واختتم: "في حالة التعاقد مع فينجادا فإنه سيكون مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة كما هو، على أن يتولى المسؤولية لحين الانتهاء من تصفيات كأس العالم، وبعدها سيتم التعاقد مع مدرب لتولي المسؤولية في كأس أمم أفريقيا".