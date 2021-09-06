مصطفى محمد: الهدف أمام الجابون جاء بعد ضغط.. وأشكر البدري لتفهم موقفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مصطفي محمد، لاعب منتخب مصر والمتحرف في صفوف جالاتا سراي التركي، أن الهدف الذي سجله في منتخب الجابون جاء في وقته وبعدما كان يتعرض لضغط كبير بسبب عد تسجيله للأهداف.

وساهم مصطفى محمد في تعادل منتخب مصر أمام الجابون بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022) على ستاد فرانسفيل.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من التصفيات، وحصل المنتخب الجابوني على أول نقطة.

وقال محمد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" الحمد لله على نقطة التعادل، ومبروك لكل اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف:" الهدف الذي سجلته جاء في وقته وبعد "شوقة" كنت منذ فترة لا أسجل واتعرض لضغط كبير والهدف جاء في الوقت المناسب".

وتابع:" الهدف منحني دفعه قوية للقادم، وكنت أعمل جاهدا طوال الفترة الماضية وربنا وفق في مبارة صعبة وأمام منتخب قوي مثل الجابون".

وأكمل:" أشكر حسام البدري لمنحي فرصة المشاركة أمام الجابون، كان متفهم موقفي رغم أنني وصلت إلى معسكر المنتخب في وقت متأخر ".

واستطرد: "هناك حالة من الحزن بين جميع اللاعبين كان ممكن نكسب وهدفنا نفوز بكل المباريات ولا يفرق معانا المباريات خارج الأرض أو في على ارضنا".

وأتم تصريحاته:" سافرت إلى فرنسا بعدما حصلت على اذن من حسام البدري وخضعت للكشف الطبي لكن الاختلاف كان في الاخر والانتقال إلى بوردو لم يتم، لكن حاليا أنا مستمر حتى نهاية الموسم مع جالاتا سراي".