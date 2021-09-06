8 مباريات بدون هزيمة.. البدري يعادل رقم الجوهري وأجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعادل المنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري مع نظيره الجابوني بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022) على ستاد فرانسفيل.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من التصفيات، وحصل المنتخب الجابوني على أول نقطة.

ونجح البدري المدير الفني لمنتخب مصر، في معادلة الرقم المسجل باسم خافيير اجيري ومحمود الجوهري، المدربان السابقان للمنتخب الوطني، بعدم الخسارة في 8 مباريات متتالية.

البدري بدأ مهمته مع منتخب مصر بمباراة ودية أمام بتسوانا وفاز المنتخب المصري بهدف دون رد، بعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

منتخب مصر فاز تحت قيادة البدري أمام توجو ذهابا وإيابا، وجزر القمر تعادل معها في مباراة وفاز في الأخرى، أمام كينيا تعادل ذهابا وإيابا، وجميع المباريات كانت بتصفيات أمم إفريقيا 2021، أما في مباريات تصفيات كأس العالم 2022 فاز منتخب مصر أمام أنجولا بهدف دون رد، وتعادل خارج أرضه أمام الجابون.

وفي وقت سابق حقق محمود الجوهري هذا الرقم مع منتخب مصر في عام 2002، والتي انتهت بالخسارة أمام ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا 2002.

الجوهري نجح في الحفاظ على سجل منتخب مصر بدون هزيمة في 8 مباريات على التوالي، حيث فاز في 6 منها وتعادل مع السنغال وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2002، قبل أن يخسر أمام المنتخب الليبي في تصفيات كأس إفريقيا 2002.

الرقم الذي كان مسجلا باسم محمود الجوهري، تكرر مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر خافير أجيري، الذي استمر عاما واحدا فقط مع المنتخب الوطني.

وحقق أجيري الفوز في 7 مباريات وتعادل فقط مع النيجر، وفي المباراة التاسعة تعرض منتخب مصر للهزيمة أمام جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2019.