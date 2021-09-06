البدري: اندهشت من استبدال لاعب الجابون.. ونجحنا في المخاطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن المنتخب مر من المرحلة الأصعب خلال التصفيات، مقدما الشكر للاعبيه.

وتعادل المنتخب المصري أمام مضيفه الجابوني، بهدف لمثله في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ليتصدر المجموعة مؤقتا.

وأوضح البدري في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1: "قلت سابقا أن تجمع سبتمبر هو الأصعب، نظرًا لأنهما أول مباراتين بالتصفيات، وفترة ما بعد انتهاء الدوري، والمعاناة من الإرهاق".

وأكمل: "خرجنا بنتيجة إيجابية من خارج ملعبنا، ونحمد ربنا على هدف مصطفى محمد".

وأكد البدري أنه أتى للجابون من أجل الفوز: "أكدت ذلك على اللاعبين، ولكن ظروف المباراة دفعتنا لذلك السيناريو خاصة بعد الطرد، واضطراري لإجراء بعض التبديلات".

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر على اللاعب رقم 12 في منتخب الجابون: "كان لاعبا مميزا، واندهشت من استبداله".

ورفض البدري التحدث عن لاعب بعينه: "أي اختيارات هي وجهة نظر فنية، كانت ستكون مجازفة إذا دفعت بطارق حامد في الوسط خاصة أنه لعب مباراة من 3 أيام فقط، ومعظم أوقات المباراة امتلكنا الكرة، كل مباراة لها ظروف ومعايير".

وأجرى البدري 5 تبديلات في تشكيل الفراعنة اليوم عن التشكيل الذي خاض به مباراة أنجولا في افتتاحية التصفيات في الأول من سبتمبر، وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.

وتحدث البدري عن التبديلات: "تبديلاتي توفيق وثقة في إمكانيات اللاعبين، عملنا مخاطرة ونجحت.. صلاح محسن صنع الهدف، ومصطفى محمد سجل الهدف، الفضل كله يرجع للاعبين لأنهم من نفذوا الفكر، ونحمد ربنا على التوفيق".

واختتم حديثه عن التحكيم: "لن أتحدث عن التحكيم، وكل ما دار مع بكاري جاساما حكم المباراة أنه قالي لي: أنا أحترمك، فقمت بالرد عليه: أنا أيضا أحترمك، جمعنا مباريات كثيرة سابقة".