جدول مواعيد مباريات المغرب في تصفيات كأس العالم 2022 مجموعات أفريقيا

- 1/2
- 2/2
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب الأول في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، في صيف عام 2021 بعد حوالي سنة من سحب قرعة دور المجموعات.
وسُحبت قرعة تصفيات المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا في العاصمة المصرية القاهرة يوم 21 يناير 2020، وكان من المقرر انطلاق التصفيات مطلع عام 2021، إلا أن تداعيات فيروس كورونا أدت إلى تأجيل الانطلاقة لحوالي 5 أشهر.
ووقع المنتخب المغربي مع منتخبات غينيا كوناكري والسودان وغينيا بيساو في المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم 2022.
وسيتوجب على منتخب أسود أطلس جمع أكبر عدد من النقاط للانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة، من أجل التأهل إلى الدور الاقصائي لمواجهة أحد كبار القارة الأفريقية، لقطع ورقة الترشح المباشر إلى قطر 2022.
وستنطلق مباريات منتخب المغرب في المرحلة الثانية من تصفيات المونديال، الموافق 2 سبتمبر 2021، عندما يستضيف منتخب السودان على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.
وبعد 4 أيام فقط من مواجهة السودان، تنتقل بعثة منتخب المغرب إلى غينيا كوناكري للعب أول مباراة في هذه التصفيات خارج الديار.
لكن مواجهة غينيا كوناكري لن تكون بالمؤكدة بسبب معاناة البلاد من اضطرابات أمنية في الآونة الأخيرة إثر خلاف حاد بين الجيش وسياسات رئيس البلاد «ألفا كوندي» والذي واجه التعرض لانقلاب عسكري هذا العام في أكثر من مناسبة.
وسيختتم منتخب المغرب مبارياته في دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 حين يستضيف غينيا كوناكري يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 على ملعب مولاي عبد الله في الجولة السادسة.
جدول مواعيد مباريات المغرب في تصفيات المونديال:
- الجولة الأولى: المغرب والسودان ، يوم 2 سبتمبر 2021 الساعة 19:04 جرينيتش (انتهت بفوز المغرب 2-0).
- الجولة الثانية: غينيا كوناكري والمغرب ، يوم 6 سبتمبر 2021 الساعة 16:00 جرينيتش (تأجلت لأجل غير مسمى بسبب اضطرابات أمنية)
- الجولة الثالثة: المغرب وغينيا بيساو ، يوم 9 أكتوبر 2021 الساعة 15:00 جرينيتش
- الجولة الرابعة: غينيا بيساو والمغرب ، يوم 12 أكتوبر 2021 الساعة 15:00 جرينيتش
- الجولة الخامسة: السودان والمغرب ، يوم 13 نوفمبر 2021 الساعة 16:00 جرينيتش
- الجولة السادسة: المغرب وغينيا كوناكري ، يوم 16 نوفمبر 2021 الساعة 16:00 جرينيتش
- جدير بالذكر تمكن منتخب المغرب من بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون يناير 2022، ووقع الفريق في المجموعة الثالثة مع منتخبات غانا وجزر القمر والجابون.
كانت هذه تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات المغرب في تصفيات كأس العالم 2022 مجموعات أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.