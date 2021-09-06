نتيجة مباراة اسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم 2022..الماتدور يسحق برباعية

تعرف على نتيجة مباراة اسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أوروبا، لحساب الجولة الخامسة، ضمن مباريات اليوم الاحد 5 سبتمبر 2021، والمنتهية بفوز ساحق للماتادور برباعية نظيفة.

استعاد المنتخب الاسباني توازنه بعد خسارته امام السويد الخميس الماضي، وخرج بفوز ساحق على حساب ضيفه الجورجي 4-صفر على ملعب “نويفو فيفيرو” في مدينة باداخوز الإسبانية ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ودخل المنتخب الاسباني الى المباراة وظهره الى الحائط بعد ان فرّط بخمس نقاط حتى الآن في التصفيات الحالية آخرها الخسارة امام السويد التي اعطت المنتخب الاسكندنافي افضلية صريحة بامتلاكه 9 نقاط من 3 مباريات قبل مباراته الرابعة امام اليونان الاربعاء.

وانتظر الاسبان ربع ساعة فقط من عمر المباراة ليفتتح لهم خوسيه غايا التسجيل إثر ركلة ركنية وصلت الى قدم لاعب فالنسيا الذي سدّدها نحو المرمى فحاول اللاعب غورام كاشيا ابعادها لكنها ارتدت منه ودخلت مباشرة الى المرمى (14).

ولم ينتظر رجال المدرب لويس انريكي طويلا لمضاعفة تقدمهم بعد هجمة جماعية رائعة كان سولر في المكان المناسب لمتابعتها بصاروخية نحو الزاوية العليا من المرمى الجورحي (25).

وتابع اصحاب الارض ضغطهم لحسم النتيجة مبكرا وتمكن فيران توريس من متابعة تمريرة خلفية داخل المرمى رغم انّ الحارس الجورجي جيورجي لوريا كان بمقدوره التصدي للكرة (41).

ودكّ بابلو سارابيا الشباك الجورجية بهدف رابع معززا من فوز إسبانيا الكاسح (63)، حيث اقتنص فريق المدرب لويس إنريكي الثلاث نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت اليونان وكوسوفو 1-1، ومن المقرر ان تستضيف الأخيرة إسبانيا يوم الأربعاء المقبل، بينما تنتقل السويد لمواجهة اليونان في اليوم ذاته.

يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، متقدما على السويد التي تملك 9 نقاط من 3 مباريات، فيما تحتل كوسوفو المركز الثالث برصيد 4 نقاط متقدمة على اليونان الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما تقبع جورجيا في المركز الخامس والاخير بنقطة واحدة.