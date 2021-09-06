نتيجة مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022..البدري يفلت بنقطة

تعرف على نتيجة مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، في الجولة الثانية، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 5 سبتمبر 2021، والتي استضافها ملعب فرانسيفيل.

تحدى المنتخب المصري النقص العددي في صفوفه، واقتنص تعادلا ثمينا في الوقت القاتل 1-1 من ملعب مضيفه منتخب الجابون في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل.

وتصدر منتخب مصر الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب أنجولا، صاحب المركز الأخير بلا نقاط بعد غد الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الجابوني أول نقطة له ليتواجد في المركز الثالث مؤقتا.

ولعب منتخب مصر بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عمر جابر في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل المنتخب الجابوني النقص العددي في صفوف منافسه، ويفتتح التسجيل عن طريق (البديل) جيم ألفينا في الدقيقة 73.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الوقت القاتل، عبر مهاجمه (البديل) مصطفى محمد، في الدقيقة 90، لينقذ منتخب (الفراعنة) من تلقي خسارته الأولى في المجموعة، بعدما افتتح مشواره بالفوز 1 / صفر على ضيفه منتخب أنجولا يوم الأربعاء الماضي.

ولم يشارك محمد صلاح ومحمد النني في المباراة الأولى بالتصفيات أمام انجولا بسبب دخول مصر المنطقة الحمراء الموبوءة بفيروس كورونا حسب مصادر خاصة بالحكومة البريطانية.

وشهدت مباراة اليوم بين مصر والجابون صداماً بين اثنين من أفضل لاعبي القارة السمراء في السنوات الأخيرة، محمد صلاح قائد الفراعنة ونظيره في الجابون أوباميانج، بعد عدة مواجهات بينهما بقميصي ليفربول وأرسنال.

جدير بالذكر ان منتخب مصر قد واجه المنتخب الجابوني في مباراة رسمية واحدة والتي تعود لعام 1994 في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 19، وفاز حينها الفراعنة برباعية نظيفة، سجل كلا من أيمن منصور وحمزة الجمل وبشير عبد الصمد هدفين.

كانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا في مرحلتها الثانية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.