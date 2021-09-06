منتخب مصر يتحدى النقص العددي ويقتنص تعادلا قاتلا من الغابون

المنامة - ياسر ابراهيم - تحدى المنتخب المصري النقص العددي في صفوفه، واقتنص تعادلا ثمينا في الوقت القاتل 1-1 من ملعب مضيفه منتخب الغابون في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام المقبل.



وتصدر منتخب "الفراعنة" الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا الذي يلاقي مضيفه منتخب أنغولا صاحب المركز الأخير بلا نقاط الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الغابوني أول نقطة له ليحل في المركز الثالث مؤقتا.



ولعب منتخب مصر بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه عمر جابر في الدقيقة الـ71 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل المنتخب الغابوني النقص العددي في صفوف منافسه، ويفتتح التسجيل عن طريق (البديل) جيم ألفينا (73).



وأدرك منتخب مصر التعادل في الوقت القاتل عبر مهاجمه مصطفى محمد (90)، لينقذ "أبناء النيل" من تلقي خسارتهم الأولى في المجموعة بعدما افتتح مشواره بالفوز بهدف نظيف على ضيفه منتخب أنغولا يوم الأربعاء الماضي.



المصدر: وكالات