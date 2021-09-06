إيطاليا تحقق رقماً قياسياً تاريخيا وألمانيا تقسو على أرمينيا وإنجلترا تبقى بلا هزيمة

المنامة - ياسر ابراهيم - حطم المنتخب الإيطالي الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون هزيمة عقب تعادله مع مستضيفه منتخب سويسرا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.



وخرج المنتخب الإيطالي من هذه المواجهة بمباراته السادسة والثلاثين توالياً من دون هزيمة، لينفرد رجال المدرب روبرتو مانشيني بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة والذي كان يتشاركه منذ الخميس بعد التعادل مع بلغاريا 1-1 في الجولة السابقة، مع المنتخبين الإسباني (بين عامي 2007 و2009) والبرازيلي (بين عامي 1993 و1996).



وتعود آخر خسارة للمنتخب الإيطالي في أيلول/سبتمبر 2018.



وعزز المنتخب الإيطالي بذلك صدارته لمنتخبات المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة فيما جاء المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وحلت بلغاريا ثالثة برصيد 5 نقاط.



ألمانيا تقسو على ارمينيا

وفي المجموعة العاشرة، واصل منتخب ألمانيا بدايته القوية مع هانزي فليك وحقّق فوزاً كبيراً على حساب ضيفه الارميني بنتيجة 6-صفر.



وسجّل أهداف ألمانيا كلّ من غنابري (6 و15)، وماركو رويس (35) وتيمو فيرنر (45) ويوناس هوفمان (52) وكريم عضيمي (90+1).



وفي مباراتين أخريين ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت أيسلندا ومقدونيا الشمالية 2-2، فيما فازت رومانيا على ليشتنشتاين 2-0.



واستعاد المنتخب الألماني صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بعدما خسر مباراة واحدة في هذه التصفيات أمام مقدونيا الشمالية 2-1 في عهد المدرب السابق يواكيم لوف. وتراجعت أرمينيا إلى المركز الثاني بـ 10 نقاط. وتأتي رومانيا ثالثة بتسع نقاط ومقدونيا رابعة (8) وأيسلندا خامسة (4) وليشتنشتاين دون نقاط في المركز الأخير.



إنكلترا بلا هزيمة



الى ذلك حافظ المنتخب الإنكليزي على سجله الخالي من الهزائم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، بعد فوزه على أندورا 4-صفر ضمن المجموعة التاسعة على ملعب ويمبلي الأحد.



سجّل للمنتخب الإنكليزي جيسي لينغارد (18 و78) والقائد هاري كاين (72 من ركلة جزاء) وبوكايو ساكا (85).



وحقّق منتخب "الأسود الثلاثة" الباحث عن إنجاز كبير أول منذ العام 1966 عندما تُوج بلقب كأس العالم، فوزه الخامس في التصفيات من خمس مباريات رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، واقترب كثيرًا من حسم تأهله إلى النهائيات.



وكانت إنكلترا هزمت المجر في الجولة الرابعة الخميس الماضي في مباراة شهدت اساءات عنصرية من قبل الجماهير المجرية تجاه عدد من لاعبي المنتخب الإنكليزي، ما استدعى موقفاً مندداً من قبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تزامنًا مع رفض صريح من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لهذه الممارسات التي ستلقى "عدم تسامح كامل".



وضمن المجموعة ذاتها، حقّقت ألبانيا فوزاً مهماً على ضيفتها المجر 1-صفر على ملعب "إيلباسان أرينا"، سجّل هدف الفوز لألبانيا أرماندوا بروخا (87).



وفازت بولندا على مضيفتها سان مارينو بنتيجة كبيرة 7-1، وسجّل أهداف المباراة ليفاندوفسكي ثنائية (4 و21) وبوكسا هاتريك (67 و90+2 و90+4) وسويدرسكي (16) ولينتي (44) فيما اكتفى ناني بهدف الخاسر (48).



وتتصدر إنكلترا المجموعة بشكل صريح برصيد 15 نقطة متقدمة على بولندا 10 وألبانيا التي أصبح في رصيدها 9 نقاط، وتأتي المجر في المركز الرابع بسبع نقاط أيضاً، وأخيراً تقبع أندورا في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط وسان مارينو أخيرة دون نقاط.