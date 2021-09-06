الامارات | اتحاد التنس يشارك بمعرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يشارك بمعرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمّ اتحاد الإمارات للتنس إلى قائمة الجهات والمؤسسات الرياضية المشاركة في معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، الذي تنظمه شركة «بي بي» للخدمات الرياضية، بدعم ورعاية الهيئة العامة للرياضة، في الفترة من الثاني إلى الرابع من ديسمبر المقبل بمركز دبي التجاري، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيدها الـ50.

ووصف الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد اللعبة، هذا الحدث الرياضي الكبير بأنه «محطة مهمة في مسيرة رياضة الإمارات، التي حققت إنجازات مشرفة على كل المستويات العربية والقارية والدولية»، مثمّناً الدعم غير المحدود لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السموّ الشيوخ، مباركاً للقيادة الرشيدة تألق أبناء الإمارات على الساحتين القارية والدولية خلال 50 عاماً.

وقال الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم: «إن ما حققته رياضة التنس من إنجازات، سواء على مستوى النتائج أو التنظيم - في إشارة إلى بطولة السوق الحرة الدولية، التي جذبت أبرز وأشهر عمالقة اللعبة في العالم - وضعها في واجهة البطولات العالمية».

وأكد دعم اتحاده للمعرض وتوفير كل فرص النجاح له تثميناً لأهميته، وأملاً بمشاركة فاعلة من كل الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية الأخرى، خصوصاً رياضة التنس التي تعدّ من أولى الرياضات الفردية التي يمارسها المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، إضافة إلى أنها من أولى البطولات التي نظمت داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: «إن توثيق هذه المسيرة الذهبية للعبة مطلب في غاية الأهمية، للمحافظة على إنجازاتنا، ولكي يكون حافزاً للأجيال المقبلة عرفاناً منا بالجميل، لما قدمه مؤسس هذه الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الحكيمة من دعم لا محدود للوصول برياضة الإمارات إلى العالمية».

واختتم الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم تصريحاته مثمناً جهود الشركة المنظمة، وخص بالذكر منسق عام المعرض عبدالله مراد.

عبدالملك: المعرض لجمع المعلومات والوثائق

أكد نائب رئيس اتحاد التنس، أحمد عبدالملك أهلي، أهمية المعرض الذي يلقي الضوء على المسيرة الذهبية لرياضتنا ونهج القيادة الحكيمة بتعزيز المفاهيم النبيلة وأهداف ممارسة الرياضة. وقال في تصريحات صحافية: «إن هذا الحدث سيسهم في جمع المعلومات والوثائق، لكي تكون مرجعاً للرياضات المختلفة، منها التنس، التي تعدّ في المقدمة على المستوى العالمي، من خلال البطولات الدولية التي نستضيفها، أبرزها بطولة السوق الحرة في دبي، ومبادلة، والحبتور، إضافة إلى بطولات الشباب والناشئين، والتعاون مع الاتحادات الدولية ما قادنا إلى العديد من النجاحات يفترض أن تكون حافزاً للأجيال المقبلة، وتكريس ما حققناه لخدمة تنس الإمارات في المستقبل». ولفت عبدالملك إلى أهمية المعرض ودوره البارز في توثيق كل الإنجازات التي تحققت خلال العقود الخمسة الماضية.

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