الامارات | المنتخب الأولمبي يهزم العراق برباعية

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يهزم العراق برباعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم على منتخب العراق بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد نادي الفجيرة، ضمن معسكره الداخلي المقام في إمارة الفجيرة، استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان 2022.

سجل أهداف المنتخب سعيد الكعبي، وماجد راشد، ومروان فهد وعبدالله النقبي.

ويلتقي المنتخبان مجدداً، اليوم، على الملعب ذاته.

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