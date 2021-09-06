الامارات | الأميركي شون بنش بطل النزال الرئيس في «محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميركي شون بنش بطل النزال الرئيس في «محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، النسخة الـ22 من بطولة «محاربي الإمارات»، التي أقيمت بصالة أرينا جوجيتسو في العاصمة أبوظبي، بتنظيم بالمز الرياضية، وشهدت مشاركة كبيرة من 28 مقاتلاً من نجوم الفنون القتالية، خاضوا 14 نزالاً قوياً.

وتوج رئيس لجنة الفنون القتالية باتحاد الجوجيتسو و«MMA»، محمد بن دلموك الظاهري، والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، فؤاد درويش، الفائز بالنزال الرئيس، الأميركي شون بنش، الذي تغلب على منافسه الفلسطيني راني سعدة في وزن الديك، بقرار الحكام، بعد نزال قوي ومتقارب المستوى.

وأعرب الأميركي شون عن سعادته بالفوز في النزال الرئيس، مشيراً إلى أنه لم يكن سهلاً وتطلب منه تطبيق أكثر من أسلوب قتالي، وأن الفوز يعزز معنوياته وثقته في القدوم إلى أبوظبي والمشاركة المستمرة في «محاربي الإمارات» مرة أخرى.

من جانبه، أبدى فؤاد درويش سعادته بنجاح النسختين 21 و22 العربية والدولية من «محاربي الإمارات»، مؤكداً في بيان صحافي أن النجاحات التي حققتها المنظمة في وقت قصير دليل على أن الرياضة تسير في الطريق الصحيح، خصوصاً أن «محاربي الإمارات» مرشحة كأفضل منظمة فنون قتالية مختلطة إلى جانب UFC و Bellator ضمن الدورة 13 لجوائز رابطة مقاتلي الفنون القتالية المختلطة للمرة الثالثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news