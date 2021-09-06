الامارات | لاعب برشلونة مرشّح للعب في دوري أدنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برشلونة مرشّح للعب في دوري أدنوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لاعب برشلونة، أليكس كولادو، بات مرشحاً للانتقال إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، عقب الأزمة التي تعرض لها خلال سوق الانتقالات الصيفية وعدم قيده في قائمة أي فريق.

وأوضحت صحيفة «برشلونة نوتيكياس» أن كولادو كان في طريقه للانتقال إلى نادي شيفيلد الإنجليزي، مشيرة إلى أن وكيل أعمال اللاعب الإسباني ارتكب خطأً فادحاً بسبب عدم سرعته في إنهاء إجراءات انتقال كولادو إلى شيفيلد، إذ إنه عقب توقيع عقد فسخ عقده مع البارسا، تم الانتهاء من المفاوضات مع النادي الإنجليزي عقب منتصف الليل في الأول من سبتمبر الماضي، ما أسهم في توقف إجراءات قيده في قائمة نادي شيفيلد.

وأضافت: «كولادو لم يعد أمامه خيار آخر سوى اتباع ما قام به اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش الذي انتقل إلى بيشكتاش التركي، بينما مع غلق باب القيد في أغلبية الدول، يعد الدوري الإماراتي هو المكان الأبرز لمواصلة كولادو اللعب، وعدم البقاء من دون نادٍ حتى فترة الانتقالات الشتوية».

وأشارت إلى أن وكيل أعمال اللاعب الإسباني سيعمل خلال الأيام المقبلة على فتح باب المفاوضات مع أكثر من فريق، أبرزهم في الدوري الإماراتي، إلى جانب إمكانية انتقال كولادو إلى الدوري الروسي كأبرز الخيارات المتاحة أمامه.

يذكر أن أليكس كولادو (22 عاماً) نشأ في أكاديمية إسبانيول، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية لاماسيا التابعة لفريق برشلونة في 2010، وتدرج في فرق المراحل السنية لـ«البلوغرانا»، بينما تم تصعيده من الفريق الثاني إلى الفريق الأول في يوليو الماضي، إذ شارك بشكل عام مع «الكاتالوني» في مباراتين في الدوري بواقع مباراة في موسم 2018-2019، ومباراة ثانية في موسم 2019-2020.

• وكيل أعمال كولادو ارتكب خطأً فادحاً لعدم سرعته في إنهاء إجراءات انتقال اللاعب إلى شيفيلد.

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