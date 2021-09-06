بعد التعادل مع الجابون.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة مصر بالتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم، بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة، التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب فرانسفيل صمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في تصفيات المونديال.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه، بعدما حقق تعادله الأول في المجموعة وأبقى سجله خالياً من الهزائم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وتفوق منتخب مصر في الجولة الأولى، على حساب ضيفه منتخب أنجولا، بهدف نظيف، سجله صانع الألعاب محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء تحصل عليها أحمد فتوح في الدقائق الأولى من المباراة، التي شهدت غياب عدة لاعبين على رأسهم محمد صلاح ومحمد النني، بالإضافة إلى عمر جابر وأكرم توفيق الذي خرج من معسكر المنتخب بسبب إصابته في الوجه.

ورفع المنتخب الجابوني رصيده إلى نقطة واحدة، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة، بعدما كان قد خسر في الجولة الأولى على يد المنتخب الليبي، بهدفين مقابل هدف.

وتقدمت الجابون بهدف أندرى بوكو، لكن منتخب ليبيا تعادل عن طريق علي سلامة في الدقيقة 28، قبل أن يخطف المدافع سند الورفلي هدف الفوز القاتل برأسية قوية في الدقيقة 89، بعدما حرمت العارضة المهاجم بيير إيمريك أوباميانج من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

واحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط مؤقتاً، بينما جاء منتخب أنجولا في المركز الرابع بدون رصيد، ليتذيل جدول ترتيب المجموعة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب ليبيا نظيره أنجولا، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لوندا، في تمام التاسعة مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات.