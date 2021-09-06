مصطفى محمد ينقذ منتخب الفراعنة والبدري من الخسارة بتعادل قاتل أمام الجابون فى تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل منتخب مصر بقيادة المدير الفنى الكابتن حسام البدرى أمام نظيره الجابون بهدف لكل منهما فى ثانى جولات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

سجل هدف التعادل اللاعب مصطفى محمد فى الدقيقة 89 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1 - 1 .

وخطف المنتخب المصري تعادلا قاتلا أمام نظيره الجابوني بهدف لكل فريق في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

التعادل رفع رصيد منتخب مصر للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات، فيما حصد المنتخب الجابوني أول نقطة له في المجموعة، وفي انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا يوم الثلاثاء المقبل.

تقدم جيم ألفينا بالهدف الأول للجابون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 90.

بدأ اللقاء بضغط من جانب المنتخب المصري بتمريرة طولية عن طريق محمود حمدي الونش مدافع منتخب مصر باتجاه محمد شريف داخل منطقة جزاء الجابون لكن الكرة خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

حصل منتخب الجابون على ركلة حرة في وسط ملعب مصر من جهة اليسار، نفذها دينيس بوانجا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 7 انطلق أيمن أشرف من الجانب الأيسر، وأرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس أنطوني مفا ميزوي.

ي الدقيقة 8 سدد محمد مجدي قفشة من على حدود منطقة جزاء الجابون مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس أنطوني ميزوي.

في الدقيقة 21 احتسب الحكم تسلل على بيير إيميريك أوباميانج مهاجم منتخب الجابون من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء منتخب مصر.

في الدقيقة 24 أنقذ محمد الشناوي مرمى المنتخب المصري من هدف محقق، قبل أن يعلن الحكم عن وجود تسلل على مهاجم أرسنال.

في الدقيقة 27 حصل عمر جابر لاعب منتخب مصر على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على قدم دينيس بوانجا لاعب منتخب الجابون.

واستحوذ المنتخب الجابوني على مجرى اللقاء بعد أول 20 دقيقة، وشكل رفاق أوباميانج خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوي وبالأخص من الجانب الأيمن لمنتخبنا.

في الدقيقة 35 سدد جيولور كانجا لاعب منتخب الجابون من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وسدد آرون سالم بوبيندزا لاعب الجابون تصويبة قوية من داخل يمين منطقة جزاء مصر مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل دينيس بوانجا تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع اللاعبين وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة 50 أهدر آرون سالم بوبيندزا فرصة هدف محقق لمنتخب الجابون وسط تألق من الحارس محمد الشناوي، بتسديدة قوية بعد انفراده بمرمى الفراعنة، إلا أن الشناوي تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 53 سدد أفشة لاعب منتخب مصر تصويبة من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أنطوني مفا ميزوي.

وشكل منتخب مصر محاولة من الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها أحمد توفيق بعرضية سيئة للغاية أبعدها الدفاع بسهولة من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 58 نفذ أفشة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أنطوني مفا ميزوي بقبضة اليد بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 70 تحصل عمر جابر على بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية من قبل الحكم بكاري جاساما.

ودفع حسام البدري بباهير المحمدي بدلا من أحمد توفيق.

وفي الدقيقة 72 تمكن المنتخب الجابوني من إحراز الهدف الأول عن طريق جيم ألفينا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت على يمين الحارس محمد الشناوي.

وعقب الهدف دفع حسام البدري بعبدالله السعيد بدلا من أفشة في الدقيقة 76، قبل أن يدخل مصطفى محمد بديلا لعمرو السولية.