شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحافظ على سجله الخالى من الهزائم مع المنتخب فى 10 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، على سجله خاليا من الهزائم مع الفراعنة، بعد التعادل مع منتخب الجابون، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022،

وبلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 10 مباريات، فاز الفراعنة فى 6 مباريات وتعادلوا فى 34 مباريات، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 14 هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وتولى حسام البدرى مسئولية تدريب الفراعنة فى 20 سبتمبر 2019، حيث كانت البداية بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بنفس النتيجة، وكان التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر سبباً فى توجيه أسهم النقد صوب الجهاز الفنى للمنتخب.

واستعاد الفراعنة توازنهم بالفوز على توجو بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، ثم الفوز فى لقاء الإياب خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم غياب عناصر مهمة عن المنتخب مصل محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بكورونا قبل تلك المباراة، ثم تعادل الفراعنة مع كينيا ليضمنوا التأهل للكان.

وحقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع نظيره الجابونى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 72 بتوقيع جيم ألفينا، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل فى الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب المصرى إلى 4 نقاط فى صدارة المجموعة السادسة، فيما ارتفع رصيد الجابون لنقطة واحدة فى المركز الثالث خلف المنتخب الليبى ثانى المجموعة بثلاث نقاط، ويأتى أخيرا المنتخب الأنجولى بلا أى رصيد من النقاط.