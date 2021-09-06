شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: تغيير التشكيل وجهة نظر فنية.. والمجازفة سبب التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، أن التعادل مع الجابون مُرضٍ جدا، في ظل الظروف الصعبة التي تعرضنا لها في المباراة، التي أقيمت على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال حسام البدرى، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "بشكر اللاعبين على المجهود الكبير اللى بذلوه النهاردة، وقمت بعدة تغييرات مجازفة حتى ندرك التعادل والحمد لله تحقق الهدف وحققنا نتيجة إيجابية بعد طرد عمر جابر وتأخر النتيجة".

وأضاف: "استغربت جدا من تغيير اللاعب رقم 12 من الجابون لأنه كان محور أداء الجابون، وبدأنا اللقاء بشكل جيد وتباين الأداء بمرور الوقت".

وتابع: "عدم البدء بطارق حامد وجهة نظر فنية، وطارق حامد كان لاعب مباراة أنجولا من 3 أيام، ففضلت عدم المجازفة به وكل مباراة لها ظروفها وتفاصيلها، واختيارات التشكيل وجهة نظر فنية ولن أعلق على غياب لاعب بعينه".

وأردف مدرب المنتخب: "سعيد جدا بتأثير التغييرات والمجازفة، وده توفيق من الله بنزول صلاح محسن ومصطفى محمد وكمان عبد الله السعيد وثقة البدلاء حققت لنا التعادل".

شهدت بداية المباراة حماسا كبيرا من الفريقين، ونجح منتخب مصر فى تهديد مرمى الجابون فى الدقيقة 8 من هجمة مرتدة قادها محمد صلاح الذى مرر كرة بينية داخل منطقة الجزاء حولها محمد شريف لمحمد مجدى قفشة الذى سدد كرة قوية لكنها مرت فوق العارضة.

فى المقابل، جاء الرد سريعا فى الدقيقة 10 من جانب منتخب الجابون من تسديدة قوية من مهاجم أصحاب الأرض تمر فوق عارضة محمد الشناوى بسنتيمترات بعدما غيرت اتجاهها واصطدمت بأقدام مدافعى منتخب مصر.

وفى الدقيقة 22 ألغى الحكم الجامبى بكارى جساما هدفا لمنتخب الجابون فى مرمى محمد الشناوى بداعى التسلل، بعدما راوغ مهاجم الجابون مدافعى الفراعنة وأسكن الكرة شباك منتخب مصر، ويتكرر المشهد مجددا فى الدقيقة 25 بعدما انفرد أبوميانج بمرمى الشناوى لكن الحكم يرفع رايته معلنا تسلل النجم الجابونى.

وهدد منتخب الجابون مرمى محمد الشناوى مجددا فى الدقيقة 35 من تسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفراعنة، وفى الوقت بدل الضائع كاد منتخب الجابون يسجل الهدف لكن مهاجم الفهود يصوب الكرة خارج المرمى بغرابة شديدة لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 49، نجح محمد الشناوى فى انقاذ مرماه من هدف محقق من انفراد تام من الناحية اليسرى لكن الشناوى ينقذها ببراعة بعد خروجه فى الوقت المناسب.

وتقدم منتخب الجابون على نظيره المصرى بهدف فى الدقيقة 72 من هجمة منظمة ترجمها جيم ألفينا لهدف فى شباك الشناوى، بعدها أجرى حسام البدرى أكثر من تغيير بنزول باهر المحمدى بدلا من أحمد توفيق المصاب، ومصطفى محمد وعبد الله السعيد بدلا من قفشة وعمرو السولية.

ولم يتحسن مستوى المنتخب المصرى رغم التغييرات وواصل منتخب الجابون تفوقه، وأجرى البدرى تغييرا جديدا بنزول صلاح محسن بدلا من أيمن أشرف فى الدقيقة 83، بينما واصل أوباميانج تهديده لمرمى محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 90 ينجح مصطفى محمد فى إدراك التعادل للفراعنة من انفراد كامل بالمرمى، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 1-1.