شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعم الإعلاميين.. وﻳﻨﺒﻪ إلى ﺧﻄﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ﻳﻌﻠﻦ ﻧﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ دﻋﻤﻪ اﻟﻼﻣﺤﺪود ﻟﻠﺴﺎدة الإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت والآراء اﻟﻌﺎدلة والمنصفة وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن بتكليف لجنة اﻟﺮﺻﺪ بالمنظومة الإعلامية اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن توطئة ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎنونية اللازمة. وﻳﻨﺒﻪ إلى ﺧﻄﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأي. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻄﺐ الأوﺣﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻦ وﻧﺰﻋﺎت اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻘﻀﺎء على ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎضية واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮيفة وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ أﻧﺼﺎف اﻟﻘﻴﺎدات وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻓﺘﻌﺎل الأزﻣﺎت واﺳﺘﺜﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وسيلة ﻟﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ الإﺧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻪ، وﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎضية اﻻرﺗﻘﺎء إلى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﻧﻜﺮر على ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ (ﻻ ﺗﺜﻘﺒﻮا السفينة ﻓﻜﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ).. وﻧﺪﻋﻮﻫﻢ إلى ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎدراﺗﻨﺎ وﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ وﻳﺤﻔﻆ المصلحة اﻟﻌﺎمة ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ.