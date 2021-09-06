شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: منتخب مصر محظوظ بالتعادل أمام الجابون بعد هذا الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن المنتخب محظوظ جدا اليوم بالخروج بالتعادل أمام الجابون، في المباراة التي أقيمت على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال أيمن يونس، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": "منتخب مصر محظوظ بالتعادل أمام الجابون بتشكيل سيئ بأداء متواضع جدا مفيش ولا عرضية مظبوطة وأسلوب اللعب أرهق اللاعبين وأفقدنا كل اللياقة البدنية فصعب المباراة عليك ومكانش فيه تركيز خالص".

وأضاف أيمن يونس: "حسام البدرى معرفش يستغل قدرات محمد صلاح، ومفيش شكل واضح للعب، حتى كرة الهدف كلها قدرات لاعبين من صلاح محسن اللى عرف ياخد الكرة من اثنين مدافعين وتحرك مميز من مصطفى محمد وإصرار جه الهدف وليس من لعبة ولا تكتيك خالص".

وحقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع نظيره الجابونى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 72 بتوقيع جيم ألفينا، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل فى الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب المصرى إلى 4 نقاط فى صدارة المجموعة السادسة، فيما ارتفع رصيد الجابون لنقطة واحدة فى المركز الثالث خلف المنتخب الليبى ثانى المجموعة بثلاث نقاط، ويأتى أخيرا المنتخب الأنجولى بلا أى رصيد من النقاط.