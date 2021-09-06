شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: التعادل مع الجابون مهم فى هذا التوقيت.. وأشكر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إنه كان يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة المنتخب الجابوني على ملعبه، ويعلم أنها لن تكون مواجهة سهلة مطلقا، موضحا أنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، والمنتخب المصري حضر للجابون من أجل حصد الثلاث نقاط، والنقطة نتيجة التعادل مهمة للغاية في هذا التوقيت الصعب.

وجه البدري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الشكر للاعبي المنتخب المصري على تحمل الظروف والإجهاد وخوض مباراتين في ظرف 4 أيام فقط تخللها سفر لفترة طويلة حتى الجابون، ومواجهة فريق قوي.

وأشار البدرى إلى أنه يشكر اللاعبين كذلك على اللعب بكل جدية في ظل نقص عددي أمام الجابون بعد طرد عمر جابر ورغم ذلك نجحوا في العودة والتعويض وتسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة غالية أمام أصحاب الأرض.