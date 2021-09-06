شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الأحد 5 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة والتى يأتى على رأسها تعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لمثله فى الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر.
مصطفى محمد ينقذ منتخب مصر من الهزيمة أمام الجابون بهدف قاتل فى الدقيقة 90
حقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع نظيره الجابونى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 72 بتوقيع جيم ألفينا، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل فى الدقيقة 90.
جنش يتلقى 3 عروض محلية تحسبا للرحيل عن الزمالك
تلقى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، عدة عروض محلية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيله عن صفوف الأبيض، بعدما رفض الفرنسي كارتيرون تقبل اعتذاره عقب خروجه من المعسكر فى مباراة سيراميكا بالدورى الموسم الماضي.
الأهلي يقرر رفع خصومات فريق اليد قبل السوبر الأفريقي
قرر مسئولو النادي الأهلي رفع الخصومات التى تم توقيعها على لاعبي فريق كرية اليد بالنادي خلال الموسمين الماضيين، بعد الإنجاز الذي حققه الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب بطولة كأس الكئوس الأفريقية، ولتحفيز اللاعبين قبل المشاركة في السوبر الإفريقي.
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مساء اليوم، الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص قطاعات النادى المختلفة.
حصل النادى الأهلي على توقيع مصطفي البدري، لاعب الإنتاج الحربي، لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه بجانب حصول الإنتاج الحربي على خمسة لاعبين مواليد 99 سنة من شباب الأهلي، بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيعه لأى نادٍ، وبذلك يصبح البدرى خامس صفقات النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى.
قرر مسئولو الزمالك عقد جلسة تفاوض جديدة مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق خلال الفترة المقبلة، وتنتظر إدارة النادى عودة اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده للحديث معه حول زيادة قيمة الشرط الجزائى الذى يرغب اللاعب فى وضعه بعقده الجديد مع النادى وهو مليون دولار، وفقًا لرغبة اللاعب.
5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات لمنتخب مصر فى بطولة البريميرليج للكاراتيه
حقق لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزيه فى ختام منافسات الكاتا والكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية المقامة فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.
الإسماعيلى يعرض 2 مليون جنيه لضم صلاح ريكو من إنبى
طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، التعاقد مع صلاح ريكو لاعب إنبى، إيماناً من مدرب الدراويش بقدرات اللاعب الفنية، خصوصا أنه قام بتدريبه عندما كان فى صفوف مصر المقاصة.
ينتظر مسئولى الزمالك عودة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق من الجابون، حيث يتواجد حاليًا ضمن صفوف منتخب مصر من أجل مواجهة المنتخب الجابونى فى المباراة المقرر لها مساء الأحد على استاد فرانسفيل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.
قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة زيادة قيمة رسوم الحكام التى تتحملها الأندية فى الدوري خلال كل موسم، بعد إعلان شروط الموسم الجديد، حيث تقرر زيادة رسوم الحكام إلى 600 ألف جنيه، تسدد على مرتين مرة مع كل قائمة ترسلها الأندية للاتحاد.
يترقب النادى الأهلى عودة النيجيرى جونيور آجايى لاعب الفريق من نيجيريا خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء إجازته التى قضاها هناك تمهيداً لعقد جلسة معه بحضور وكيل أعماله لحسم ملف فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بشكل نهائى بعدما شهدت الفترة الماضية اتفاقاً نهائياً فى الأهلى على رحيل جونيور أجايى وعدم بقائه بالفريق لعدم الحاجة ألفنية لجهوده الموسم المقبل.