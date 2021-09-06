شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 5 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 5 / 9 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

مصطفى محمد ينقذ منتخب مصر من الهزيمة أمام الجابون بهدف قاتل فى الدقيقة 90

حقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع نظيره الجابونى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 72 بتوقيع جيم ألفينا، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل فى الدقيقة 90.

جنش يتلقى 3 عروض محلية تحسبا للرحيل عن الزمالك