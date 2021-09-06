شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 5 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 5 / 9 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
مصطفى محمد ينقذ منتخب مصر من الهزيمة أمام الجابون بهدف قاتل فى الدقيقة 90
حقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع نظيره الجابونى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 72 بتوقيع جيم ألفينا، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل فى الدقيقة 90.
جنش يتلقى 3 عروض محلية تحسبا للرحيل عن الزمالك
تلقى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، عدة عروض محلية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيله عن صفوف الأبيض، بعدما رفض الفرنسي كارتيرون تقبل اعتذاره عقب خروجه من المعسكر فى مباراة سيراميكا بالدورى الموسم الماضي.
حصل النادى الأهلي على توقيع مصطفي البدري، لاعب الإنتاج الحربي، لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه بجانب حصول الإنتاج الحربي على خمسة لاعبين مواليد 99 سنة من شباب الأهلي، بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيعه لأى نادٍ، وبذلك يصبح البدرى خامس صفقات النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى.
قرر مسئولو الزمالك عقد جلسة تفاوض جديدة مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق خلال الفترة المقبلة، وتنتظر إدارة النادى عودة اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده للحديث معه حول زيادة قيمة الشرط الجزائى الذى يرغب اللاعب فى وضعه بعقده الجديد مع النادى وهو مليون دولار، وفقًا لرغبة اللاعب.