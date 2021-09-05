الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يعلن تأجيل موقعة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تأجيل موقعة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022.



البيان جاء بعد دقائق من اقتحام مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية للمباراة لإخراج 4 لاعبين أرجنتينيين قادمين من بريطانيا لعدم خضوعهم للحجر الصحي.

وتوقفت المباراة بين البرازيل والأرجنتين بعد دقائق من انطلاقها اليوم الأحد بعدما اعترضت السلطات الصحية البرازيلية على 3 لاعبين من الأرجنتين تتهمهم بخرق قواعد الحجر الصحي.

وغادر لاعبو الأرجنتين أرض ملعب "كورنثيانز" بعد أن نزل المسؤولون إلى الملعب لإيقاف المباراة.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين إضافة إلى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.

وحدثت الواقعة بعد ساعات من قرار السلطات الصحية البرازيلية بضرورة عزل 4 لاعبين من الأرجنتين فورا وعدم مشاركتهم في المباراة، لكن 3 منهم ظهروا ضمن تشكيلة الفريق.

وكشفت القائمة الرسمية للفريقين التي نشرها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) مشاركة إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى وكريستيان روميرو في قلب الدفاع وجيوفاني لوسيلسو في الوسط، والثلاثة ضمن 4 لاعبين يحترفون في الدوري الانجليزي الممتاز.

واتهمت انفيسا، وهي الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، اللاعبين الأربعة بخرق قواعد الحجر الصحي وفتحت تحقيقا.

وطبقا للوائح التي نشرتها انفيسا يجب على الزائرين الذين كانوا في المملكة المتحدة خلال 14 يوما التي سبقت دخولهم البرازيل الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما عند وصولهم.