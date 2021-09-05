الامارات | توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بعد دقائق من بدايتها بسبب "كورونا".. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بعد دقائق من بدايتها بسبب "كورونا".. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقفت مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم ، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، بعد دقائق من بدايتها بسبب مشكلة تتعلق باللاعبين الأرجنتينيين الأربعة المتواجدين بالملعب والذين ينتمون لأندية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتأتي المباراة ضمن الجولة السادسة المؤجلة من تصفيات مونديال 2022.

وجاءت بداية المباراة خالية من أي ملامح فنية وشابتها بعض الخشونة من لاعبي الفريقين دفعت الحكم إلى التدخل بالتحذيرات الشفهية.

ولكن المباراة توقفت بعد مرور نحو خمس دقائق فقط لمشكلة على خط الملعب شارك فيها لاعبو الفريقين قبل أن يتدخل النجمان الكبيران البرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني ليونيل ميسي وتبعهما كاسيميرو قائد المنتخب البرازيلي للمساهمة في حل الأزمة.

ولكن المشكلة لم تحسم ما دفع لاعبي المنتخب الأرجنتين إلى مغادرة المستطيل الأخضر باتجاه غرف تغيير الملابس.

وتم السماح لأربعة لاعبين أرجنتينيين ، اتهموا بانتهاك قواعد السفر الخاصة بفيروس كورونا ، التي وضعتها الحكومة البرازيلية وقدموا معلومات خاطئة في نموذج المشاركة ، بالاشتراك في مباراة منتخب بلدهم ضد البرازيل.

وطلبت وكالة تنظيم الصحة البرازيلية اليوم من الشرطة الفيدرالية ترحيل إميليانو مارتينيز وإيميليانو بوينديا وكريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو ، رباعي المنتخب الأرجنتيني.

ورغم ذلك ، توصل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والحكومة البرازيلية لاتفاق وسمح للاعبين بالمشاركة في المباراة ، شريطة مغادرتهم البرازيل مباشرة عقب اللقاء.

ولكن المشكلة التي حدثت بعد دقائق من بداية المباراة أوقفت اللقاء وسط حالة من الجدل والتساؤلات بشأن توقيت التدخل لحرمان اللاعبين الأربعة من المشاركة في المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news