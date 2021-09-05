سيطرة للفهود وإلغاء هدف.. والشناوي يتألق.. شوط أول سلبي بين مصر والجابون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - حسم التعادل السلبي شوط المباراة الأول بين منتخب مصر ونظيره الجابوني في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء في المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، وذلك بعد فوزه على ضيفه الأنجولي بهدف نظيف، خلال لقاء الجولة الأولى من منافسات التصفيات، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف، وذلك بعد فوزه على الجابون بهدفين لهدف.

وبدأ اللقاء بضغط من جانب المنتخب المصري بتمريرة طولية عن طريق محمود حمدي الونش مدافع منتخب مصر بإتجاه محمد شريف داخل منطقة جزاء الجابون لكن الكرة خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

وتحصل منتخب الجابون على ركلة حرة في وسط ملعب مصر من جهة اليسار، نفذها دينيس بوانجا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 7 انطلق أيمن أشرف من الجانب الأيسر، وأرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس أنطوني مفا ميزوي.

وفي الدقيقة 8 سدد محمد مجدي أفشة من على حدود منطقة جزاء الجابون مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس أنطوني ميزوي.

وفى الدقيقة 22 ألغى الحكم الجامبى بكارى جسامًا هدفًا لمنتخب الجابون فى مرمى محمد الشناوى بداعى التسلل، بعدما راوغ مهاجم الجابون مدافعى الفراعنة وأسكن الكرة شباك منتخب مصر، ويتكرر المشهد مجددا فى الدقيقة 25 بعدما انفرد أبوميانج بمرمى الشناوى لكن الحكم يرفع رايته معلنا تسلل النجم الجابونى.

وفي الدقيقة 21 احتسب الحكم تسلل على بيير إيميريك أوباميانج مهاجم منتخب الجابون من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء منتخب مصر.

وفي الدقيقة 24 أنقذ محمد الشناوي مرمى المنتخب المصري من هدف محقق، قبل أن يعلن الحكم عن وجود تسلل على مهاجم أرسنال.

وفي الدقيقة 27 تحصل عمر جابر لاعب منتخب مصر على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على قدم دينيس بوانجا لاعب منتخب الجابون.

واستحوذ المنتخب الجابوني على مجرى اللقاء بعد أول 20 دقيقة، وشكل رفاق أوباميانج خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوي وبالأخص من الجانب الأيمن لمنتخبنا.

وفي الدقيقة 35 سدد جيولور كانجا لاعب منتخب الجابون من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وسدد آرون سالم بوبيندزا لاعب الجابون تصويبة قوية من داخل يمين منطقة جزاء مصر مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 37.